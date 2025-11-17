Над регионами России за ночь сбили 36 украинских БПЛА

Из них 14 БПЛА уничтожили над Брянской областью

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Брянской области, 8 - над территорией Тамбовской области, 5 - над территорией Ульяновской области, 4 - над территорией Воронежской области, 3 - над территорией Орловской области и по 1 БПЛА - над территориями Нижегородской и Тульской областей", - сообщили там.