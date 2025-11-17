Шугаев: РФ и ОАЭ обсуждают поставки вооружения и его совместные разработки

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются многолетним и надежным партнером страны в области военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты ведут диалог по поставкам современной военной техники, их совместным разработкам и организации последующего обслуживания. Об этом на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 заявил ТАСС глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"В настоящее время ВТС (военно-техническое сотрудничество - прим. ТАСС) между Россией и ОАЭ планомерно развивается и носит взаимовыгодный характер. Ведется конструктивный диалог по широкому спектру направлений - от поставок современных образцов вооружения и военной техники до вопросов их совместных разработок и организации послепродажного обслуживания. При этом важно отметить, что наше сотрудничество основывается на принципах взаимного уважения, транспарентности и учета национальных интересов сторон", - сказал Шугаев.

Он подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются многолетним и надежным партнером России в области военно-технического сотрудничества. В большей степени это касается техники сухопутных войск и средств ПВО.