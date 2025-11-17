ВСУ потеряли 11 пунктов управления БПЛА и технику в зоне Южной группировки

Противник также потерял до 18 человек личного состава, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили 11 пунктов управления беспилотной авиацией, авто- и бронетехнику, роботизированные платформы, антенны связи и до 18 человек личного состава ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено 11 пунктов управления БПЛА с военнослужащими ВСУ. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов пункты управления БПЛА и не менее 18 солдат ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.

На том же константиновском направлении ВСУ потеряли два бронетранспортера и два наземных робототехнических комплекса, доставлявших боеприпасы и продовольствие солдатам ВСУ.

В Минобороны также сообщили об уничтожении расчетами ударных дронов Южной группировки четырех антенн управления БПЛА, двух антенн связи Starlink и пяти автомобилей ВСУ на краматорско-дружковском направлении.