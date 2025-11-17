Пушилин: Киев пытается перебрасывать резервы под Красный Лиман

Российские подразделения продолжают освобождать Ямполь, отметил глава ДНР

Редакция сайта ТАСС

© Chris McGrath/ Getty Images

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские войска пытаются перебрасывать резервы в район населенного пункта Ямполь под Красным Лиманом, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В населенном пункте Ямполь, там, где противник серьезно окопался, постоянно пытается перебрасывать дополнительные резервы, но шаг за шагом наши подразделения продолжают освобождать данный населенный пункт", - сказал Пушилин.