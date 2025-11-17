Белоусов отметил успешное продвижение ВС РФ на ореховском направлении

Российские бойцы приблизили достижение победы и целей СВО с освобождением Малой Токмачки, отметил министр обороны России

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии освобождением Малой Токмачки приблизили достижение победы и целей спецоперации, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи. Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70-й и 270-й мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении", - сказано в телеграмме министра обороны РФ.