ВС РФ продолжают зачистку населенного пункта Ровное от украинских боевиков
Редакция сайта ТАСС
09:18
обновлено 09:27
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск продолжают освобождение населенного пункта Ровное ДНР от украинских подразделений, сообщили в Минобороны России.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.