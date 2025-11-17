ВС РФ продолжают зачистку населенного пункта Ровное от украинских боевиков

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центральной группировки войск продолжают освобождение населенного пункта Ровное ДНР от украинских подразделений, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.