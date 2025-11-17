ТАСС: ВСУ потеряли больше роты военных в Гае в Днепропетровской области

Противник также потерял до 10 единиц техники, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ в ходе освобождения Гая в Днепропетровской области российскими бойцами составили более роты солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ходе ожесточенных боев противник потерял свыше роты живой силы из состава 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ и до 10 единиц техники", - сказал собеседник.

Об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили в понедельник.