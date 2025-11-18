ВС РФ уничтожили французский бронетранспортер VAB в зоне СВО
Редакция сайта ТАСС
00:17
ГЕНИЧЕСК, 18 ноября. /ТАСС/. Операторы БПЛА 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии обнаружили и уничтожили французский бронетранспортер VAB в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий с позывным Каскад.
"В ходе разведки был обнаружен французский бронетранспортер VAB. С помощью FPV и дрона на оптоволокне цель была уничтожена", - уточнил он.
Кадры уничтожения бронетранспортера есть в распоряжении ТАСС.