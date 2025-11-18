Командир Азазель: ВСУ в Яблокове уничтожали сдающихся в плен сослуживцев
02:12
ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Украинские войска в боях за населенный пункт Яблоково Запорожской области уничтожали сдающихся в плен сослуживцев. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой группы 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Азазель.
"Мы видим, какой у нас противник, он и своих не жалеет. Они видят, кто в плен сдается, они сразу уничтожают", - сказал командир.
Он добавил, что в основном для расправ над сдающимися ВСУ используют беспилотники.
Об освобождении населенного пункта Яблоково Минобороны РФ сообщило 15 ноября.