Командир Азазель: ВСУ в Яблокове уничтожали сдающихся в плен сослуживцев

Командир штурмовой группы рассказал, что в основном для расправ над сдающимися противник использует беспилотники

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Украинские войска в боях за населенный пункт Яблоково Запорожской области уничтожали сдающихся в плен сослуживцев. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой группы 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Азазель.

"Мы видим, какой у нас противник, он и своих не жалеет. Они видят, кто в плен сдается, они сразу уничтожают", - сказал командир.

Он добавил, что в основном для расправ над сдающимися ВСУ используют беспилотники.

Об освобождении населенного пункта Яблоково Минобороны РФ сообщило 15 ноября.