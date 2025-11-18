Марочко: ВСУ не смогли деблокировать окружение восточнее Купянска

В течение прошедших суток тяжелые бои продолжались в районе населенных пунктов Кучеровка, Купянск-Узловой и Куриловка, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины проводит мероприятия по деблокировке своих подразделений, оказавшихся в оперативном окружении восточнее Купянска, однако все попытки стабилизировать ситуацию на этом участке фронта оказались безуспешны. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинское командование, не жалея ресурсов, проводит мероприятия по деблокировке ВФУ, оказавшихся в оперативном окружении восточнее Купянска. Все попытки боевиков стабилизировать здесь ситуацию были безуспешны, российские войска отбили все атаки противника, более того, в результате ответных действий ВС РФ расширили зону контроля", - сказал он.

Марочко уточнил, что в течение прошедших суток тяжелые бои продолжались в районе населенных пунктов Кучеровка, Купянск-Узловой и Куриловка.