ВС РФ начали зачистку подвалов в микрорайоне Западная Вторая в Купянске

Там могут скрываться брошенные командованием украинские военные, отметил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские военные приступили к зачистке подвалов и коллекторов в микрорайоне Западная Вторая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

"Приступили к зачистке подвалов, коллекторов и других хозяйственных помещений в микрорайоне Западная Вторая, где могут скрываться брошенные командованием украинские военнослужащие", - передало Минобороны РФ слова Лаврика.