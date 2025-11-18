Пленные из ВСУ занимались мародерством в квартирах в Красноармейске

Российские военнослужащие нашли спрятанные боевиками ВСУ личное оружие и обмундирование

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пленные из ВСУ признались, что занимались мародерством в покинутых жителями квартирах в Красноармейске ДНР. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

"Пленные жалуются, что командование их бросило на верную смерть, но сами занимались мародерством. При досмотре в их вещевых мешках были обнаружены награбленные предметы домашнего обихода. Пленные признались, что занимались мародерством в покинутых жителями квартирах. Не брезговали украсть старые проигрыватели, шуроповерты, ноутбуки", - сказали в ведомстве.

Кроме того, российские военнослужащие нашли спрятанные боевиками ВСУ обмундирование и личное оружие.