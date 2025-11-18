Бойцы группировки "Центр" эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Спецназовцы группировки войск "Центр" эвакуировали из Красноармейска восемь мирных жителей, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие 71-го отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" эвакуировали восьмерых мирных жителей из Красноармейска Донецкой Народной Республики. Военнослужащие группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Красноармейск оказывают помощь гражданским мирным жителям города. Прячущимся в подвалах мирным жителям военнослужащими оказывается медицинская помощь, [осуществляется] обеспечение медикаментами и продовольствием", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что гражданские почти год ждали возможности воссоединиться со своими семьями, покинуть зону боевых действий и начать новую жизнь. Военнослужащие группировки тщательно проработали сразу несколько маршрутов, чтобы в движении максимально обезопасить жизнь гражданских людей. Дорогу с воздуха проверяли операторы беспилотников и непосредственно сами военнослужащие. Под прикрытием тумана данную группу мирных жителей вывел младший сержант Дмитрий Гребнев. В пути максимум внимания уделялось выявлению угроз с воздуха.
На протяжении всего маршрута Гребнев поддерживал связь с командованием и группой прикрытия, которые дежурили на точке встречи в тыловом районе для вывоза мирных жителей.
Сейчас эвакуированные размещены в пункте временного размещения, где им оказана помощь.