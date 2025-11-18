Бывший украинский военный: ВСУ отправляют на фронт пенсионеров

Командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый заявил, что "их просто пакуют и забирают на фронт"

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Украинское командование отправляет на фронт пенсионеров, рассказал ТАСС бывший военнослужащий ВСУ, командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый.

"В бой отправляют пенсионеров, которые уже не могут воевать из-за физической усталости, из-за своего возраста. Люди, которые ушли на пенсию заслуженно, отработали всю свою жизнь, хотели дома нянчить внуков, их просто пакуют и забирают на фронт", - сказал боец.

Батальон имени Максима Кривоноса создан два года назад из числа бывших военнослужащих ВСУ.