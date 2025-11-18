ТАСС публикует кадры из освобожденной Платоновки в ДНР

На видео показаны артиллерийские удары по позициям ВСУ в жилых домах, уничтожение в воздухе украинского тяжелого гексакоптера, а также детонация боекомплекта

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного населенного пункта Платоновка в ДНР оказались в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

На кадрах показано продвижение российских солдат по Платоновке, артиллерийские удары по позициям ВСУ, оборудованным в жилых домах, уничтожение в воздухе украинского тяжелого гексакоптера, а также детонация боекомплекта ВСУ.

17 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении Платоновки в ДНР.

Штурмовик с позывным Шелест добавил, что некоторые штурмовые группы зашли в лесополосу неподалеку от Платоновки, противник на них отвлекся, и тогда другие группы зашли уже в само село.