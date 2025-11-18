В ходе СВО 25 ракетных и артиллерийских соединений и частей стали гвардейскими

Десять частей награждены высокими государственными наградами

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. 25 ракетных и артиллерийских соединений и воинских частей удостоились наименования гвардейских с начала спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

"Нынешнее поколение артиллеристов и ракетчиков, проявляя мужество, самоотверженность и отвагу, успешно решает сложные боевые задачи, продолжая традиции героев-предшественников. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции, 25 соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии удостоены почетных гвардейских наименований, а десять частей награждены высокими государственными наградами", - сказано в сообщении.

19 ноября в Вооруженных силах РФ отмечают День ракетных войск и артиллерии.

В министерстве напомнили, что в этот день в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началась операция "Уран", ознаменовавшая контрнаступление Красной армии под Сталинградом. В этой битве проявилась решающая роль артиллерии как главной огневой ударной силы, способствовавшей разгрому врага. В 1964 году в связи с включением в состав артиллерии ракетных войск праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии.

"Опыт специальной военной операции подтверждает правильность направления развития рода войск. В настоящее время завершается переход ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние - разведывательно-огневую систему, позволяющую эффективно применять имеющиеся образцы ракетных и артиллерийских систем, среди которых модернизированные 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста-С", современные РСЗО семейства "Торнадо", ракетный комплекс "Искандер-М", высокомобильные орудия на колесном ходу "Мальва" и "Гиацинт-К", - отметили в ведомстве.