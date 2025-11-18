Белоусов: артиллеристы и ракетчики играют ключевую роль в нанесении поражения ВСУ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Личный состав ракетных войск и артиллерии играет ключевую роль в нанесении огневого поражения противнику в ходе СВО, уничтожении его техники. Об этом говорится в приказе министра обороны России Андрея Белоусова.

19 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. Белоусов отметил, что ратная летопись "страны богата славными подвигами ракетчиков и артиллеристов".

"Демонстрируя профессионализм и боевую выучку, они образцово выполняли воинский долг по защите Родины в годы Великой Отечественной войны, решали важные задачи в ходе локальных войн и военных конфликтов в послевоенное время. Традиции героев-предшественников успешно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Проявляя мужество, самоотверженность и отвагу, личный состав ракетных войск и артиллерии грамотно действует в условиях специальной военной операции, играет ключевую роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы", - отметил Белоусов.

Во многом этому способствуют высокое качество и надежность ракетно-артиллерийского вооружения, создаваемого работниками отечественных оборонных предприятий, добавил он.

"Особо хочу отметить заслуги ветеранов, чей опыт, знания и чувство ответственности за судьбу государства востребованы и сегодня. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за верную службу и добросовестный труд", - заключил министр обороны РФ.