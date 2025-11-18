Глава ракетных войск: оружие ВС РФ показывает высокую эффективность в ходе СВО

Дмитрий Клименко также отметил, что постоянный анализ полученного боевого опыта и результатов боевого применения ракетных войск и артиллерии позволяет дорабатывать и совершенствовать вооружения

Редакция сайта ТАСС

самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" © Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Образцы оружия, которыми оснащены российские войска, показывают высокую боевую эффективность в ходе специальной военной операции. Об этом заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Герой России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

"Все имеющиеся образцы, стоящие на вооружении ракетных войск и артиллерии, успешно применяются в специальной военной операции, показывая высокую боевую эффективность и подтверждая заложенные в них тактико-технические характеристики. Среди них модернизированные 152-мм самоходные гаубицы "Мста-С", современные РСЗО семейства "Торнадо", а также ракетный комплекс "Искандер-М", - сказал Клименко в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня ракетных войск и артиллерии, отмечаемого 19 ноября.

По его словам, продолжается серийная поставка в войска высокомобильных артиллерийских орудий на колесных шасси, таких как 152-мм орудие "Мальва", имеющее унифицированную с "Мстой" артиллерийскую часть, и 152-мм орудие "Гиацинт-К", также унифицированное с артиллерийской частью пушек семейства "Гиацинт". Такая унификация позволяет вести огонь с использованием всей имеющейся линейки боеприпасов и обеспечивает возможность применения высокоточных снарядов "Краснополь-М2".

Начальник ракетных войск и артиллерии также отметил, что постоянный анализ полученного боевого опыта и результатов боевого применения ракетных войск и артиллерии позволяет не только оперативно дорабатывать эти системы в условиях быстро меняющейся обстановки в специальной военной операции, но и корректировать направления их дальнейшего совершенствования.