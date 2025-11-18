Генерал Клименко: артиллерия и ракетные войска завершают переход в новую систему

Она объединит в себе разведывательную, огневую, управляющую и обеспечивающую подсистемы, заявил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ракетные войска и артиллерия завершают переход в новое состояние - разведывательно-огневую систему, которая объединяет в себе разведывательную, огневую, управляющую и обеспечивающую подсистемы. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

"Опыт специальной военной операции, несомненно, подтверждает правильность, определенных нами ранее направлений развития рода войск. В настоящее время завершается переход ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние - разведывательно-огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем", - сказал он.

Клименко добавил, что для повышения боевой эффективности ракетные войска и артиллерия в ходе СВО уже применяются в форме разведывательно-ударных действий.

19 ноября ракетчики и артиллеристы Вооруженных Сил РФ отмечают День ракетных войск и артиллерии.