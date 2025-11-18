В России с 1 декабря восстановят Центральные артиллерийские офицерские курсы

Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Дмитрий Клименко отметил, что сейчас создана эффективная система подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Восстановленные Центральные артиллерийские офицерские курсы начнут работу с 1 декабря. Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Герой России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

Он отметил, что ВС РФ постоянно совершенствуют систему подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии. "Так, с целью повышения практической подготовленности офицеров ракетных войск и артиллерии с 1 декабря 2025 года начнут работу восстановленные Центральные артиллерийские офицерские курсы", - сказал Клименко газете "Красная звезда" в День ракетных войск и артиллерии.

Нчальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ отметил, что сейчас создана эффективная система подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии. Обучение специалистов осуществляется в Михайловской военной артиллерийской академии и Саратовском высшем артиллерийском командном училище.

Клименко подчеркнул, что почти у всего профессорско-преподавательского состава учебных заведений есть боевой опыт, в том числе полученный во время СВО. Постоянно совершенствующаяся современная учебно-материальная база подкрепляет высокий уровень профессорско-преподавательского состава, отметил он. Нчальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ также рассказал, что в процессе обучения активно используют современные тренажеры, в том числе с применением технологий дополненной реальности.

Темпы производства современных артиллерийских систем, наращенные оборонно-промышленным комплексом, позволяют в опережающем порядке обеспечивать вузы современным ракетно-артиллерийским вооружением, добавил Клименко. "Тесное взаимодействие с заводами-изготовителями позволяет в кратчайшие сроки осуществлять подготовку инструкторов непосредственно на производственной базе. Все это обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии", - отметил он.

Конкурс на поступление в вузы ракетных войск и артиллерии в 2025 году обеспечил выполнение увеличенного плана набора и еще раз подтвердил высокий статус в общей системе военного образования.

День ракетных войск и артиллерии

Клименко указал, что в ходе СВО, ракетчики и артиллеристы демонстрируют крайне высокий уровень профессиональной подготовки, стойкости и героизма.

"Глубокой признательности заслуживает добросовестный и самоотверженный труд работников ОПК, благодаря которому создаются передовые образцы ракетно-артиллерийского вооружения, позволяющие военнослужащим успешно и эффективно решать поставленные боевые задачи. Отдельно выражаю признательность и благодарность нашим ветеранам, чья беззаветная преданность Отечеству служит примером и вдохновляет молодое поколение", - подчеркнул он.

Генерал выразил уверенность, что личный состав ракетных войск и артиллерии и впредь будет чтить традиции этого славного рода войск.