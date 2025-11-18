ZALA совершенствует "Ланцеты" в противодействии РЭБ и ПВО

В компании-разработчике комплекса добавили, что также ведется работа над повышением дальности и продолжительности его полета

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Компания-разработчик разведывательно-ударного комплекса "Ланцет" ZALA совершенствует технику в противодействии РЭБ и ПВО с учетом опыта СВО. Об этом сообщили ТАСС в компании в преддверии Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"С учетом опыта применения БЛА в зоне проведения СВО инженеры и разработчики ZALA ведут непрерывную работу по усовершенствованию техники сразу по нескольким направлениям. Прежде всего это противодействие РЭБ и ПВО", - подчеркнули в ZALA.

Они добавили, что ведется работа над повышением дальности и продолжительности полета.