Ростех: у зарубежных заказчиков вырос интерес к ПЗРК "Верба"

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что рост интереса к комплексу обусловлен результатами СВО

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Интерес зарубежных заказчиков к переносному зенитному ракетному комплексу "Верба" значительно вырос. Об этом журналистам сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

"Интерес зарубежных заказчиков по-прежнему высок. По результатам специальной военной операции он значительно вырос", - отметили в компании.

В "Высокоточных комплексах" добавили, что периодически проводится дальнейшая модернизация ПЗРК: внедряются улучшения, направленные на удобство эксплуатации, повышаются технические возможности комплекса, обеспечивается его применение для стрельбы с различных носителей. Так, например, выполнены работы по обеспечению применения ракет "Верба" на вертолетах, в последнее время расширена зона пусков по БПЛА.

"Верба" предназначена для поражения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет на встречных и догонных курсах в условиях мощных организованных оптических помех при визуальной видимости цели. Это уникальный ПЗРК с высокой защитой от современных типов помех и реализацией принципа "выстрелил и забыл".