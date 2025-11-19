ТАСС: ВС РФ уничтожили командира расчета БПЛА ВСУ, бившего по машинам в Шебекино

Украинских боевиков ликвидировали в районе Охримовки Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Командир расчета БПЛА Вооруженных сил Украины, который атаковал гражданские машины на трассе Шебекино - Волоконовка в Белгородской области, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе Охримовки Харьковской области вскрыт и уничтожен расчет БПЛА ВСУ, который атаковал гражданский автотранспорт на трассе Шебекино - Волоконовка. Ликвидирован командир расчета", - сказал собеседник агентства.