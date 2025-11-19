ТАСС: освобождение Цегельного приближает ВС РФ к Волчанску

Минобороны России сообщило 18 ноября об освобождении населенного пункта

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Взятие под контроль населенного пункта Цегельное в Харьковской области приближает российские войска к Волчанску. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Цегельного бойцами "Севера".

"Освобождение Цегельного имеет важное значение, это приближает ВС РФ к Волчанску", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ранее ТАСС в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен.

Также силовики сообщали, что украинские военные 57-й бригады в Харьковской области пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду. Один из них взят в плен.