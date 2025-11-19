Марочко: ВС РФ расширили зону контроля на 4 км в районе Ямполя и Дроновки

Военный эксперт также рассказал об успехах российских войск на участке Дробышево-Ставки

ЛУГАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных Сил РФ благодаря активным боевым действиям расширили зону контроля на участке шириной более 4 км в районе Ямполя и Дроновки за истекшие сутки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Активные боевые действия в Ямполе и в районе Дроновки за истекшие сутки позволили расширить зону контроля на участке шириной более 4-х км", - сказал он.

Марочко также рассказал об успехах российских войск на участке Дробышево-Ставки. По его словам, по итогу боевых действий ВС РФ заняли новые рубежи и позиции, что расширяет возможности для нанесения ударов вглубь обороны противника, в частности по подразделениям ВСУ, задействованным в удержании Красного Лимана.

"Также идет планомерное выдавливание противника с занимаемых позиций с восточных окраин города", - добавил эксперт.