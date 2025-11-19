"Калашников" провел переговоры по экспорту БПЛА "Скат" и боеприпасов "Куб"

Директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна отметил, что интегрированная система "Скат 350М" и "Куб" будет только наращивать свое присутствие на мировом рынке

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" провел переговоры с зарубежными покупателями по поставке интегрированных в единый комплекс разведывательных беспилотников "Скат 350М" и барражирующих боеприпасов "Куб-2Э". Об этом ТАСС на полях выставки Dubai Airshow 2025 сообщил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна "Калашников" Леонид Рокеах.

"Очень большой интерес проявляют иностранные заказчики к нашей общей разведывательно-ударной системе "Скат" и "Куб", в том числе и на Dubai Airshow. Вчера и сегодня были проведены целый ряд переговоров с различными иностранными заказчиками из разных дружественных нам стран, которые очень заинтересованы и которым срочно нужно закупить подобную систему", - сказал он.

Рокеах подчеркнул, что в перспективе интегрированная система "Скат 350М" и "Куб" будет только наращивать свое присутствие на мировом рынке.

В конце октября гендиректор "Калашникова" Алан Лушников сообщил журналистам, что концерн завершил интеграцию управляемых боеприпасов "Куб" с дронами-разведчиками "Скат 350 М" собственного производства.