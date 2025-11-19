На Камчатке провели учения по защите морского побережья

Ракетчики отработали все виды обеспечения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на Камчатке отработали учебные задачи по нанесению ударов по морским надводным целям в Авачинском заливе Тихого океана, сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"По плану учения боевые машины совершили марш по пересеченной местности в позиционные районы. На маршрутах следования подразделения, осуществляющие охранение колонн, отразили ряд диверсий условного противника и обеспечили безопасное выдвижение ракетных комплексов. По прибытии в позиционные районы экипажами были развернуты мобильные пусковые установки и в установленные сроки подготовлены комплексы к применению. Ракетчики выполнили электронные (учебные) пуски ракет по целям, имитирующим корабли десантного отряда условного противника, после чего оперативно сменили позиции", - рассказали в военном ведомстве.

Во время учений ракетчики отработали все виды обеспечения. Особое внимание было уделено вопросам маскировки и защиты от беспилотных летательных аппаратов.