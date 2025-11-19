Ростех: комплекс связи НКВС-27 повысит эффективность боевого применения авиации

Изделие создает единое информационное пространство между самолетами и пунктами управления на земле, сообщили в госкорпорации

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые показал на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 наземный комплекс воздушной связи НКВС-27, способный повысить эффективность работы боевой авиации. Об этом сообщили в Ростехе.

"Холдинг "Росэл" впервые представил комплекс наземного базирования НКВС-27 на авиационной выставке Dubai Airshow 2025. Изделие создает единое информационное пространство между самолетами и пунктами управления на земле. Комплекс обеспечивает высокое качество и надежность радиосвязи даже при одновременной работе сразу в нескольких частотных диапазонах. Это повышает эффективность боевого применения авиации. Разработка уже прошла апробацию у ряда иностранных заказчиков и получила высокую оценку", - информировали в госкорпорации.

Там уточнили, что на текущий момент НКВС-27 является неотъемлемой частью авиационно-технического оборудования, которое идет на экспорт. Система используется для переговоров земли с экипажами любых летательных аппаратов, находящихся в зоне радиосвязи. Комплекс обеспечивает в режиме реального времени прием и обработку информации о местоположении и параметрах полета, остатке топлива и состоянии вооружения, местоположении и параметрах перемещения воздушных, наземных и морских целей, доведение указаний по ликвидации целей и многое другое.

Отмечается, что комплекс изготовлен на базе современных аппаратно-программных решений, гарантирующих высокое качество и надежность радиосвязи. Ключевые функции не жестко заданы, а реализованы с помощью перенастраиваемого софта. Это дает возможность наращивать или изменять режимы функционирования с помощью программы практически под любые запросы потенциальных покупателей.

"Наше устройство полностью адаптировано под внешний рынок. Комплекс обеспечивает командно-информационное взаимодействие с экспортными модификациями всех типов российских самолетов и вертолетов. Также может подключаться к автоматизированной системе управления авиацией иностранных заказчиков. Изделие обладает высокой надежностью и помехозащитой радиоканалов", - рассказали в холдинге "Росэл".