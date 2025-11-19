Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предусматривает отсутствие иностранных войск на украинской территории, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Воюющие на сумском направлении украинские боевики похоронены на Лычаковском кладбище во Львове, сообщили в российских силовых структурах.

Тело попавшего в украинский плен военнослужащего ВС РФ Евгения Сбоева возвращено Киевом по обмену, однако у бойца вырезано сердце, сообщили в российских силовых структурах.

Основные события 20 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.