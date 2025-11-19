Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
обновлено 21:19
© Александр Полегенько/ ТАСС

План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предусматривает отсутствие иностранных войск на украинской территории, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Воюющие на сумском направлении украинские боевики похоронены на Лычаковском кладбище во Львове, сообщили в российских силовых структурах.

Тело попавшего в украинский плен военнослужащего ВС РФ Евгения Сбоева возвращено Киевом по обмену, однако у бойца вырезано сердце, сообщили в российских силовых структурах.

Основные события 20 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:10

Обстрелов ВСУ территории ДНР за прошедшие сутки не зафиксировано, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

Отмечается, что данных о жертвах и повреждениях не поступало.

21:06

Гвардии младший лейтенант Семен Сергеев вместе с штурмовыми группами захватил опорный пункт ВСУ, несмотря на численное превосходство противника.

