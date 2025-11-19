Более 3 млн граждан использовали сервис электронных справок об участии в СВО

Получение документа занимает несколько секунд

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Свыше 3 млн военнослужащих и членов их семей воспользовались сервисом по выдаче справок об участии в специальной военной операции в электронном виде. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под руководством главы военного ведомства Андрея Белоусова состоялось межведомственное совещание с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, статс-секретаря - заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, глав субъектов РФ, представителей федеральных и региональных органов власти по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками СВО. В ведомстве отметили, что основные усилия министерств направлены на цифровизацию всех положенных мер поддержки, а также проактивное и комплексное их предоставление участникам СВО за одно посещение МФЦ и через "Госуслуги".

"В прошлом году был запущен сервис по выдаче справок об участии в специальной военной операции в электронном виде. Эта мера ускорила предоставление мер социальной поддержки, сервисом воспользовалось уже более трех миллионов человек", - говорится в сообщении. Как отметил Белоусов, сегодня получение справки для военнослужащего занимает несколько секунд.

Он также добавил, что с мая этого года ведется работа по организации "проактивного предоставления льгот".

"Новый сервис позволит максимально быстро получить федеральные, региональные и муниципальные меры социальной поддержки. При этом военнослужащим и членам их семей достаточно будет зайти на "Госуслуги" или в ближайший МФЦ без необходимости предоставления гражданами справок и бумажных документов", - уточнили в Минобороны РФ.

В ходе совещания статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева доложила, что система работает в штатном режиме без сбоев.

"Больше 600 тысяч справок было сформировано с мая месяца через сервис на едином портале государственных услуг с помощью нового цифрового решения", - привели в сообщении ее слова.