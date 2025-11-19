Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО

Без участия субъектов РФ эта работа не может быть завершена, потому что они предоставляют эти льготы, подчеркнул министр обороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по количеству и внедрению мер поддержки бойцов СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Под руководством Белоусова состоялось межведомственное совещание по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками СВО. Белоусов отметил, что без участия субъектов РФ эта работа не может быть завершена, потому что сами эти льготы предоставляются в субъектах. Он подчеркнул, что есть регионы, в которых существуют наиболее высокие риски реализации этой задачи.

"Количество мер поддержки может свидетельствовать о том, на сколько реально регион заботится о своих ветеранах, - заявил глава российского военного ведомства. - Я даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки, а также участию администрации субъектов в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ".