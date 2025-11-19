На Балтфлоте провели учения по ведению воздушной разведки

Расчеты дронов-разведчиков провели также мониторинг морской обстановки вблизи побережья Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Учения расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Суперкам" прошли на Балтийском флоте. Личный состав расчетов дронов-разведчиков отработал тактические приемы воздушного наблюдения с больших высот, сообщила пресс-служба флота.

"Расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Суперкам" выполнили учебно-тренировочные полеты на высотах до 5 000 метров. Они проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывания сухопутных подразделений флота при выполнении ими боевых стрельб на полигоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты дронов-разведчиков провели также мониторинг морской обстановки вблизи побережья Калининградской области.

"Применение беспилотников при выполнении учебно-боевых задач позволяет значительно сократить время на получение информации о местности, расположении войск, увеличить точность ведения огня, что способствует успешному выполнению поставленных задач", - подчеркнули военные.

БПЛА "Суперкам" предназначен для ведения воздушного наблюдения в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.