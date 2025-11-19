Путин присвоил 255-у мотострелковому полку наименование "гвардейский"

Указ вступил в силу со дня подписания 19 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 255-у мотострелковому полку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, <...> присвоить 255 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский", - говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания 19 ноября.