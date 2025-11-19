ГД поддержала законопроект о пересмотре зачета срока службы для дезертиров

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает, что военнослужащим перестанут засчитывать срок прохождения службы уже спустя два дня после самовольного оставления части. Документ на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ в октябре текущего года.

Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно действующим нормам, в срок военной службы не засчитывается время оставления военной части, если оно превышает 10 суток. Законопроектом предлагается сократить этот временной промежуток до двух дней.

Авторы инициативы объяснили необходимость нововведений тем, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ ответственность за самовольное оставление части наступает уже по прошествии двух суток. В случае принятия законопроекта Госдумой в третьем чтении и последующего подписания документа президентом России нововведения вступят в силу через 10 дней с момента его опубликования.