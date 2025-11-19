В Москве прошел митинг в память о саперах генерала Панфилова

Перед участниками митинга выступил заместитель председателя совета ветеранов инженерных войск России генерал-лейтенант Сергей Водопьянов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Митинг в память о фронтовом подвиге саперов прошел на Волоколамском шоссе в Москве у монумента "Взрыв". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Митинг в память о фронтовом подвиге саперов прошел на 114-м километре Волоколамского шоссе у монумента "Взрыв". В этом месте 84 года назад саперы 1 077-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова задержали продвижение гитлеровцев к Москве, тем самым обеспечив организованный отход полка на новые позиции", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в митинге приняли участие председатель совета ветеранов инженерных войск России генерал-лейтенант Николай Топилин, ветераны, личный состав инженерных войск, курсанты Военно-инженерной академии, представители местной администрации, юнармейцы, кадеты, а также военнослужащие почетного караула от 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

В Минобороны также сообщили, что перед участниками митинга выступил заместитель председателя совета ветеранов инженерных войск России генерал-лейтенант Сергей Водопьянов, который отметил важность и символическое значение подвига 11 саперов. "Саперы приняли бой, не дрогнули, они умирали, но не отступили", - подчеркнул он.

В октябре - ноябре 1941 года в условиях жестоких сражений на подступах к Москве 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Ивана Панфилова сдерживала наступление немецко-фашистских войск на Волоколамском направлении, стратегически важном для защиты столицы. 18 ноября немецкие войска пошли на прорыв, но, несмотря на численное превосходство противника, саперы сдерживали атаки в течение пяти часов, давая основным силам полка время для отхода и укрепления нового рубежа.

В военном ведомстве напомнили, что память о героическом подвиге саперов была увековечена открытием памятника 31 октября 1981 года, к 40-летию битвы за Москву.