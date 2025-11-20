МО показало видео ночной работы групп ПВО по уничтожению украинских БПЛА

На кадрах военнослужащие 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии огнем из пулеметов с тепловизионными прицелами и переносных зенитных комплексов "Игла" сбивают беспилотники

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало кадры работы мобильных огневых групп ПВО группировки войск "Запад" по уничтожению ночью украинских ударных БПЛА самолетного типа.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

На видеокадрах - военнослужащие 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии огнем из пулеметов с тепловизионными прицелами и переносных зенитных комплексов "Игла" сбивают украинские БПЛА, в том числе ударные PD-2, направлявшиеся к объектам инфраструктуры.

Как отметили сами бойцы, для них основную угрозу представляют в первую очередь FPV-дроны и малые ударные БПЛА ВСУ. "Для противодействия им в состав групп включены стрелки огневого прикрытия, а также организовано круглосуточное дежурство на пункте противодействия БПЛА", - отметили в Минобороны России.