Минобороны запустило проект "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минобороны России запустило новый мультимедийный проект "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит", в рамках которого опубликована подборка документов Центрального архива ведомства.

"К 80-й годовщине начала Нюрнбергского процесса Минобороны России запускает мультимедийный проект "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" с уникальными документами из фондов Центрального архива МО РФ, повествующими о ходе и итогах Международного военного трибунала над главными нацистскими военными преступниками", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на сайте ведомства опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива министерства, среди которых: донесения, докладные записки, информационные сводки, акты о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях, уникальные фотографии и работы советских художников-карикатуристов, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

В Минобороны РФ напомнили, что Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками, проходивший с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года, стал беспрецедентным событием в мировой истории. Впервые на международном уровне перед судом предстали не просто побежденные солдаты, а целый государственный режим, его идеология и преступные организации.

"Этот процесс заложил основы современного международного уголовного права, введя такие понятия, как "преступление против человечности" и "преступление против мира", - подчеркнули в ведомстве.