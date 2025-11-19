Пленный из ВСУ: украинских солдат бросили на оборону техникума без боеприпасов

Как рассказал Валерий Дячук, их осталось четверо и без поддержки командования отбиваться от ВС РФ уже не было смысла

БЕЛГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Стрелок 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Валерий Дячук, сдавшийся в плен российским военнослужащим, в разговоре с ТАСС рассказал, что оборону Волчанского техникума механизации сельского хозяйства, который ВСУ решили сделать одним из опорных пунктов Волчанска, вели без боеприпасов четверо солдат. При таком составе приказ был "нереальным", поделился он.

"Задача стояла сделать в техникуме оборону, укрепиться: мешки, колючая проволока. Первое время там было человек 10, а осталось четверо. А держать оборону помещения минимум квадратов 300 - нереально", - сказал он.

По словам солдата ВСУ, отбиваться не было смысла: боеприпасы отсутствовали, людей не хватало, а командование не оказывало никакой помощи. "Мы просили откат (покинуть позиции - прим. ТАСС) - не дали. Тупо бросили", - добавил Дячук.

Сдавшись в плен российским военнослужащим, солдаты ВСУ сразу же получили медпомощь, рассказал Дячук. "Оказали [медицинскую помощь] сразу, как только нас взяли в плен. Боевой медик обработал раны: у меня в глаз попал осколок, у остальных [ранены] руки, ноги", - сказал он.

По его словам, российские военнослужащие сразу накормили пленных, дали сменную одежду. "Относились хорошо. Спасибо им", - добавил солдат ВСУ.

Как сообщали ранее ТАСС в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен. Российские военнослужащие постепенно подходят к городу, заходя с юга. Дорога на населенный пункт открылась в том числе после взятия Цегельного.