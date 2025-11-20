Алаудинов: Умеров может дать показания против Зеленского

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ считает, что бывший министр обороны Украины уехал в США под такие гарантии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров может дать показания против Владимира Зеленского. Такое мнение высказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Читайте также

Как по нотам: коррупционный скандал ведет к краху Зеленского и его окружения

"У них кризис с этими деньгами, которые украдены. Менять им (США - прим. ТАСС) сейчас придется Зеленского. Против него будет давать показания Умеров, который уже приехал в Америку под гарантию, что он дает прямые показания против него", - сказал Алаудинов, комментируя сложившуюся на Украине ситуацию.

Коррупционный скандал на Украине разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина. Самого бизнесмена Тимура Миндича - совладельца компании "Квартал 95" - в украинских СМИ называли "кошельком Зеленского".

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, при госзакупках. В связи с расследованием уже назывались имена Умерова, а также главы офиса Зеленского Андрея Ермака.