Пленный из ВСУ: украинские солдаты обстреляли ущелье с окруженными сослуживцами

Как рассказал Андрей Панков, командование ВС Украины отказалось эвакуировать своих военных

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинские артиллеристы открыли огонь по позициям своей окруженной пехоты в ущелье на рубцовском направлении СВО, рассказал пленный из 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Панков. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Взрывы были вокруг нас. Дали нам рацию, просили докладывать о взрывах. Мы говорили: "На три часа взрыв". А они отвечали: "Да не переживайте, это мы стреляем". То есть нас никто не предупреждал, что будут вести артподготовку сзади, а рядом с нами прилетали снаряды. Мы там в ущелье были", - сказал Панков.

По словам пленного, военные просили командование эвакуировать окруженных солдат по причине нецелесообразности обороны позиции, но получили отказ.

Как ранее рассказали ТАСС в российских силовых структурах, военнослужащие 66-й бригады сдались в плен 16-й отдельной гвардейской бригады спецназа группировки "Запад". Там отметили, что командование 66-й бригады бросило своих военнослужащих воевать без снабжения и прикрытия, а при попытке сдачи в плен военные ВСУ попали под обстрел собственных дронов.