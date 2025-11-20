Командир Уран: ВС РФ в Гае вычисляли точки пуска БПЛА ВСУ, преследуя их дроны

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы вычисляли пункты управления БПЛА ВСУ в населенном пункте Гай, преследуя их дроны, рассказал ТАСС командир расчета БПЛА 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Уран.

"Был случай, летели на разведку, поскольку не выходила на связь наша рабочая группа, пытались пробиться к ним и заметили, что приближается птичка противника. Сначала попытались сбить, но в итоге она буквально там на секунду пролетела, посмотрела, и дальше уже мы просто проследовали за ней. Она, видимо, возвращалась тоже с рабочей какой-то области, зоны. За ней проследили, то есть вплоть до их блиндажа. Увидели, что там висели антенны, стойка стояла. Мы передали координаты, потом туда арта (артиллерия - прим. ТАСС) отработала с ударными дронами", - рассказал боец.

Наряду с охотой на огневые точки противника, в задачи операторов БПЛА также входило сопровождение и поддержка штурмовых групп.

Об освобождении населенного пункта Гай в Днепропетровской области Минобороны РФ сообщили 17 ноября.