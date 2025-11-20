Командир Уран: воздушные дуэли в селе Гай были регулярными

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Воздушные дуэли беспилотников в селе Гай Днепропетровской области происходили регулярно, рассказал ТАСС командир подразделения БПЛА 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Уран.

"Воздушные дуэли, как правило, часто происходят. То есть, зоны интереса, как у нас, так и у них, совпадают, как правило, во время действий каких-то", - рассказал боец.

Он пояснил, что российские операторы БПЛА таранят дроны ВСУ своими беспилотниками в небе, предотвращая атаки на штурмовиков, выполняющих задачи на земле.

Об освобождении населенного пункта Гай в Днепропетровской области Минобороны РФ сообщили 17 ноября.