Командир Уран: ВС РФ в селе Гай вычисляли станции РЭБ ВСУ для их уничтожения

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Российские операторы БПЛА в населенном пункте Гай вычисляли станции РЭБ противника для их последующего уничтожения, рассказал ТАСС командир расчета БПЛА 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Уран.

"Летим, если начинает связь пропадать, отлетаем назад. Пытаемся справа, слева на разной высоте зайти. Работаем, сокращая расстояние, наблюдаем за сигналом. Пробуем заходить с разных сторон", - рассказал боец.

Определив местоположение станций РЭБ противника, российские войска уничтожали их ударами БПЛА или передавали координаты артиллеристам.

Об освобождении населенного пункта Гай в Днепропетровской области Минобороны РФ сообщили 17 ноября.