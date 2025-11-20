Экипаж танка ВС РФ уничтожил украинский пункт временной дислокации в Красноармейске

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М 506-го полка группировки войск "Центр" с закрытой огневой позиции уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР. Об этом рассказал наводчик-оператор танка Илья Кибардин.

"Поразили ПВД противника в городе Красноармейске: наши разведчики заметили движение с "птичек", [после чего мы] отработали", - рассказал Кибардин на видео, предоставленном в Минобороны РФ.

Он добавил, что ранее в Красноармейске экипажем был поражен украинский склад боеприпасов.

Военнослужащий отметил, что в день экипаж может выполнять порядка четырех задач, поддерживая штурмовиков на направлении. "Потому что сейчас идет активный штурм Красноармейска. Птичек у противника стало заметно меньше, то есть видно, что уже ослабевают. Думаю, скоро их (ВСУ - прим. ТАСС) додавим", - сказал танкист.