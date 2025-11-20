Расчет дронов уничтожил пункт ВСУ на правобережье Днепра

Оператор БПЛА на видео рассказал, как был обнаружено укрытие украинских военных

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Расчет ударных дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным Гринч.

"Приехали на берег, мы расположились в одном месте, а мавикист (оператор разведывательного дрона - прим. ТАСС) - Баунти позывной - в другом месте. И вот он полетел на другом берегу в поселок и просто мне кричит в рацию, говорит: "Гринч, надо работать". Туда ВТ-4 (ударный дрон - прим. ТАСС) и отправили", - сказал военнослужащий группировки войск "Днепр" на видео Минобороны РФ.