Расчет "Града" помог штурмовикам продвинуться в Днепропетровской области

В Минобороны предоставили кадры с разведывательного дрона, на которых запечатлено уничтожение украинского опорного пункта

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Восток" в Днепропетровской области уничтожил опорный пункт ВСУ, благодаря чему штурмовики смогли продвинуться вперед. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате залпа уничтожен опорный пункт противника и инженерные сооружения, а также живая сила ВСУ. Понесшие потери подразделения противника оставили занимаемый участок обороны, что позволило нашим штурмовикам продвинуться и закрепиться на новых позициях", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве предоставили кадры с разведывательного дрона, на которых запечатлено уничтожение украинского опорного пункта.