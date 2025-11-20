Боец Моряк: для прорыва обороны ВСУ в Гае ВС РФ применили хитрость

Противника отвлекли для уничтожения опорного пункта, рассказал стрелок российской армии

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Российские штурмовики применили хитрость для прорыва обороны ВСУ в населенном пункте Гай Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС старший стрелок 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Моряк, речь идет об отвлечении внимания ВСУ при уничтожении их опорного пункта.

"Определили точки входа в населенный пункт, подошли скрытно к дому, так чтобы нас никто не видел, сделали это по возможности, когда был туман. С одной стороны, напарник сделал беспокоящий огонь для того, чтобы на себя внимание противника привлечь. А мы с другой стороны аккуратно, быстро, чисто зашли, бросили две гранаты, зашли, зачистили", - рассказал боец.

По его словам, в опорном пункте было много единиц вооружения и боекомплект.

Об освобождении населенного пункта Гай в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 17 ноября.