Марочко: ВС РФ заняли укрепрайон ВСУ и продвинулись на боровском направлении

По словам военного эксперта, юго-восточнее населенного пункта Зеленый Гай украинские подразделения были вынуждены покинуть свои позиции и передислоцироваться в лесополосу

ЛУГАНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль укрепрайон противника и продвинулись вдоль береговой линии Лиманской Балки на боровском направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий наши подразделения уничтожили укрепрайон противника юго-западнее Боровской Андреевки и продвинулись на 800 м вдоль береговой линии Лиманской Балки", - сказал он.

По его словам, юго-восточнее населенного пункта Зеленый Гай в Харьковской области украинские подразделения были вынуждены покинуть свои позиции и передислоцироваться в лесополосу из-за регулярного огневого воздействия со стороны ВС РФ.

Кроме того, как уточнил Марочко, западнее Райгородки (Сватовский муниципальный округ ЛНР) зачищен участок автодороги и расширена зона контроля на участке порядка одного километра, а северо-западнее Новогригоровки под полный контроль взята лесополоса, которую противник удерживал на протяжении длительного времени.