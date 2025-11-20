ТАСС: в Сумской области ВСУ потеряли танк, один военный взят в плен

По данным источника агентства, украинская армия лишилась и другой бронетехники

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в Сумской области несколько единиц бронетехники, включая танк Т-64, один военнослужащий взят в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ходе ожесточенных боев в Сумской области противник за сутки потерял несколько единиц бронетехники и артиллерии: танк Т-64, две ББМ (боевые бронированные машины - прим. ТАСС), САУ "Гвоздика" и две буксируемые гаубицы. Взят в плен один военнослужащий ВСУ", - сказал собеседник агентства.