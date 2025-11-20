ВС РФ в Гае зачистили крупный опорный пункт ВСУ

Взять пункт противника российским военнослужащим удалось за 10-15 минут

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Двое штурмовиков "Востока" зачистили крупный опорный пункт ВСУ в населенном пункте Гай Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Чита, внутри опорного пункта были уничтожены шестеро украинских военнослужащих.

"Нам говорили, что их [ВСУ] там достаточно много должно было сидеть. Оказалось, шесть человек. Взяли быстро, 10-15 минут - и опорник наш, отработали быстро", - рассказал боец.

Об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 17 ноября.